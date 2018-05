Dit is de grootste ergernis op de weg

De signalisatie bij wegenwerken en de bijhorende omleidingsroutes: dat zijn de grootste ergernissen op de weg. VAB deed daarover een rondvraag bij 2.405 automobilisten. Eén op de vijf bestuurders vindt de signalisatie op snelwegen “slecht tot zeer slecht”. Bij gewestwegen stijgt dat cijfer naar bijna vijftig procent en voor lokale wegen naar bijna zestig procent. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

“Wegenwerken op autosnelwegen worden lang op voorhand gepland en aangekondigd. Daarom wekken ze het minst wrevel”, zegt Joni ­Junes van VAB aan Het Nieuwsblad. “Werken op lokale wegen gebeuren eerder in het wilde weg.”

Winterschade

Gemeentes beginnen vooral na de winter overal putjes op te vullen, ook op omleidingstrajecten voor werken op autosnelwegen. Zo ontstaat er een conflict tussen alle omleidingsborden. VAB pleit daarom voor een centraal punt dat alle wegenwerken coördineert.

“Op de hoogte”

De Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) is op de hoogte van de ergernissen op hun grondgebied. “Mensen hebben een vaste route om door een gemeente te rijden. Plots worden ze omgeleid. Dat is een verandering in een vast patroon en verandering wekt initieel altijd ergernis. Zelfs al wordt die verandering goed begeleid met signalisatieborden”, zegt Nathalie Debast van de VVSG.

Informatiecampagnes

Volgens Debast werken de gemeentes aan betere informatiecampagnes bij wegenwerken. “Steeds vaker zie je in gemeentes borden die aangeven hoelang de werken duren en waarom ze worden uitgevoerd. De reden is ­altijd dezelfde: een verbetering aanbrengen. Dat doel moet de automobilist altijd voor ogen houden.”