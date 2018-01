Dit bedrijf bewijst: het kan ook zonder bedrijfswagens

In de ICT-sector deinzen werkgevers niet terug om met bedrijfswagens te strooien. Jonge starters krijgen vaak meteen na het afstuderen een wagen van het bedrijf. Maar bij het Vlaamse consultantbedrijfje Kapernikov kiezen ze resoluut voor alternatieven.

"Er komt wat planning bij kijken om overal te geraken met de fiets, trein of deelauto", vertelt oprichter Rein Lemmens (37). "Maar in ons bedrijf met 25 werknemers lukt het om zonder bedrijfswagens te werken." En dat is redelijk uitzonderlijk in een sector vol informatici, waar starters vaak meteen een bedrijfswagen krijgen.

Zelf neemt Rein ook de fiets naar het station om daar de trein te nemen naar z'n werk. "Als we bij een klant moeten zijn die wat verder van een treinstation gelegen is, kunnen we verder met een autodeelsysteem."

Hoewel het bedrijf kiest voor een duurzame manier van mobiliteit, maakt de overheid het toch nog voordeliger om werknemers een bedrijfswagens aan te bieden. "De overheid neemt allerlei initiatieven om duurzame mobiliteit te stimuleren. Maar anderzijds blijven ze de bedrijfswagen zwaar ondersteunen."