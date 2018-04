Distributiecentrum Lidl geblokkeerd

De socialistische vakbonden van Lidl blokkeren de Limburgse Distributie Maatschappij (LDM) in Genk tot maandagochtend, dat instaat voor de bevoorrading van de Lidl-winkels. Het waren de Franstalige socialistische vakbonden die de blokkade zijn gestart, maar nu hebben ook de Vlaamse socialisten hen vervoegd. "Uit solidariteit", zegt BBTK Limburg-voorzitster Carine Meuwis aan VTM NIEUWS.

In Wallonië werden eerder al enkele distributiecentra geblokkeerd (in Courcelles en Marche-en Famenne), dit is de eerste van Vlaanderen. "Dit moet een signaal zijn aan de directie", zegt Meuwis nog. In totaal zijn er zo'n vijftiental Franstalige en een vijftal Nederlandstalige vakbondsmensen aanwezig.

Volgens de vakbonden staan er een honderdtal vrachtwagens klaar in het distributiecentrum om vracht over te brengen naar de provincie Luxemburg. En dat willen ze koste wat kost vermijden.

Het is vandaag al de vierde dag op rij dat er gestaakt wordt bij de supermarktketen omdat de werkdruk te hoog ligt. Gisteren zaten de vakbonden samen met de directie, maar daar kwam voorlopig geen akkoord uit de bus. (Meer onder de video)

De directie stelde gisteren wel al voor om de werkdruk tijdelijk te verlichten, in afwachting van meer structurele oplossingen. De christelijke en de liberale vakbond verdedigen het voorstel bij hun achterban. Enkel de socialistische vakbond BBTK wees het voorstel afgelopen nacht af.

De BBTK-voorzitster benadrukt dat hun zwaartepunt op maandag ligt. "Dan gaan de winkels dicht en stellen wij de voorstellen aan onze achterban voor. We willen horen wat de mensen erover te zeggen hebben", zegt Meuwis. "Daarna zitten we opnieuw rond de tafel met de directie zodat we een akkoord kunnen bereiken. Want dat is toch het belangrijkste."

