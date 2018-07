Directrice plagieert: vergelijk zelf de twee teksten

De directrice van het Gentse Sint-Bavohumaniora heeft in het voorwoord van het jaarboek van de school, een kopie van een tekst van Hendrik Vos geplaatst. Vos bevestigt dat de vrouw, na de publicatie en verspreiding van het boek, via mail toestemming vroeg om haar op de tekst te inspireren. Ze zou ook een bronvermelding gebruiken, maar dat is niet gebeurd. Aldus Hendrik Vos.

De laatstejaars van de Gentse Sint-Bavoschool krijgen naar jaarlijkse traditie aan het einde van het schooljaar een jaarboek van de school. Zoals steeds staat daarin een voorwoord van de directrice, Hilde Allaert. Die tekst blijkt nu een exacte kopie te zijn van een tekst van Gents professor Hendrik Vos. De tekst die professor Vos schreef, was begin mei te horen in het Radio 1-programma De Ochtend en staat ook op de website van het radioprogramma.

Minimale aanpassingen

In de kopie van Allaert werden slechts enkele aanpassingen gemaakt. Zo verving ze "allez, het is aan jou!" door "komaan, het is aan jou!" en veranderde ze "zure, wrange ouweventenpraat" door "zure ouwemensenpraat" of "dat de wereld naar de kloten is" door "dat de wereld om zeep is".

Verder heeft de directrice enkele zinnen van Vos weggelaten of van plaats veranderd. In de hele tekst staan slechts twee halve zinnen die de directrice zelf heeft geschreven.

Vos niet opgezet met plagiaat

Professor Hendrik Vos is helemaal niet opgezet met het plagiaat. "Tot en met de komma's en de begroeting, is alles gewoon letterlijk overgenomen", zegt hij. "Ze zegt nu dat ze wat nota's nam tijdens het luisteren, maar daar geloof ik niks van. Dan moet ze wel heel rap kunnen schrijven en dan ook nog toevallig de leestekens identiek overnemen? Dat kan bijna niet."

De Gentse professor zegt wel dat de vrouw toestemming vroeg voor de tekst, maar dan wel anderhalve dag na de publiatie en verspreiding van het jaarboek. "Ze stuurde een mail om 'toestemming' te vragen en garandeerde dat ze 'de bron zou vermelden'. Dat was erg raar, want het kwam totaal na de feiten en ze heeft de bron nooit vermeld", klinkt het bij Vos.

Vergelijk hier zelf de twee teksten. De gele passages zijn in de beide teksten identiek.

Dit is de tekst uit het jaarboek van directrice Hilde Allaert:

Dit is de tekst van professor Hendrik Vos op Radio 1: