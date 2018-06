Directie en vakbonden Partena gaan terug samenzitten

De directie van Partena gaat morgenochtend onderhandelen met de vakbonden over het statuut van de huishoudhulpen. Dat meldt de directie. Gisterenavond bereikten de directie en vakbonden bij Partena geen akkoord over de vraag naar meer koopkracht. Dat heeft als gevolg dat een deel van de ongeveer 2.000 huishoudhulpen bij Partena vanaf donderdag voor onbepaalde duur gaat staken.

De drie vakbonden ABVV, ACV en ACLVB vragen bijkomende financiële tegemoetkomingen voor het personeel, dat via het systeem van dienstencheques wordt betaald. Maar daarvoor is volgens de Partena-directie geen financiële ruimte.

Aanvullende voordelen

Partena wijst op de aanvullende voordelen die het personeel krijgt, zoals aanvullende maaltijdcheques en een aantrekkelijk lease-systeem voor elektrische fietsen. De werknemers mogen ook zelf hun beschikbaarheid en deeltijds werk kiezen en Partena investeert in opleidingen en begeleiding.

Maar de vakbonden vragen een loonsverhoging en roepen het personeel op om het werk neer te leggen. "Sowieso blijven we onze medewerkers ondersteunen", zegt Partena. "Maar ondanks de taxshift staan de marges in de sector onder druk."

Klanten verwittigen

Partena betreurt de syndicale actie en informeert bij het personeel wie zal deelnemen aan de staking om klanten tijdig te verwittigen. "Het lijkt erop dat aan de oproep van de bonden weinig gehoor wordt gegeven, maar we zullen onze klanten opbellen en zorgen voor vervanging indien mogelijk."

De vakbonden spreken tegen dat het huishoudpersoneel niet zal ingaan op de stakingsoproep, en wijzen op het stakingsrecht. Toch is het hoogst uitzonderlijk dat dienstenchequepersoneel het werk neerlegt, omdat die niet in klassiek dienstverband werken.

Onderhandelen

Morgenochtend om acht uur schuiven de vakbonden opnieuw aan de onderhandelingstafel, maar het optimisme over die onderhandelingen is beperkt. De directie wil werken aan de "waardering voor het personeel" maar is niet bereid te spreken over loonsverhoging. Maar de syndicale vertegenwoordigers vragen voor huishoudpersoneel met een langere staat van dienst een financiële compensatie, die ze omschrijven als "zeker niet onheus."

