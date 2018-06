Dieven hebben in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken in een muziekwinkel in Kalmthout. Ze gingen aan de haal met meer dan 50.000 euro aan accordeons.

De dieven raakten binnen door een gat in het dak. Zo wisten ze het alarm te omzeilen en konden ze heel gericht te werk gaan.

Ze stalen alleen de duurdere, Italiaanse accordeons en lieten de goedkopere modellen en de andere muziekinstrumenten ongemoeid. De politie van de zone Grens onderzoekt de zaak.