Dieven lachend kakske niet voor rechter

De jongeren die begin deze zomervakantie de verdwaalpaal met het lachend kakske op het strand van Oostende hebben gestolen, zullen zich daarvoor niet voor de rechter moeten verantwoorden. Het parket heeft de zaak geseponeerd.

De verdwaalpaal met het lachend kakske stond nog geen week op het strand van Oostende toen een vijftal Leuvense studenten de paal in de nacht van 1 op 2 juli in tweeën braken en meenamen naar hun appartement waar ze verbleven. Daar poseerden ze trots bij hun buit en zetten daarvan een foto op Instagram. Toen de diefstal het nieuws haalde, verwijderden ze die foto weer van hun profiel, maar iemand was al zo slim geweest om er een screenshot van te nemen. De groep werd ook gefilmd door een bewakingscamera. Op de beelden was te zien hoe de studenten met het lachend kakske over straat liepen. Nog dezelfde dag konden de studenten geïdentificeerd worden.

Stoerdoenerij

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, heeft nu beslist om de jongeren niet te vervolgen. “We hebben de zaak geseponeerd”, zegt procureur Céline D’Havé van het Brugse parket. “We willen er geen staatszaak van maken. We beschouwen dit als een éénmalige kwajongensstreek, stoerdoenerij onder invloed van alcohol. Bovendien hebben de jongeren zich na de diefstal meermaals en uitgebreid geëxcuseerd. Door hen niet voor de rechter te dagen, behouden ze ook hun blanco strafregister.”

Strand opgeruimd

De jongeren hebben zich ook verontschuldigd bij burgemeester Bart Tommelein van Oostende. Twee dagen na de diefstal hebben ze vrijwillig het strand opgeruimd, samen met het beachteam. Ze raapten een hele dag afval en sigarettenpeuken op het strand, en controleerden vuilnisbakken en vervulden nog andere taken om het stand net te houden. De kosten voor het herstel en het terugplaatsen van de verdwaalpaal met het lachend kakske bedroegen 750 euro, voornamelijk werkuren van de technische dienst. Het is niet duidelijk of de jongeren dat bedrag al vergoed hebben.