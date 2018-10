Diesel nooit eerder zo duur, en prijs gaat nog omhoog

Nooit eerder was diesel zo duur. En toch moeten dieselrijders morgen nog wat extra betalen, zo blijkt uit een mededeling van de federale overheidsdienst Economie.

De maximumprijs voor een liter diesel stijgt dinsdag met 2,5 cent tot 1,6340 euro per liter. Aanleiding voor de prijsstijging is het duurder worden van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten.

Op 12 oktober wijzigt de benaming van diesel overigens in B7, in het kader van een Europese harmonisering van de brandstofetiketten.