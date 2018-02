Diesel nog maar cent goedkoper dan benzine

Diesel wordt morgen duurder, net als huisbrandolie. Wie diesel tankt, betaalt dan maximaal 1,3980 euro per liter. Dat is een stijging met 2,4 cent per liter. De dieselprijs nadert daarmee tot op één cent van de benzineprijs (1,4080 euro per liter voor 95 E10).

Ook stookolie wordt morgen duurder. Wie minstens 2.000 liter bestelt, betaalt maximaal 0,6091 euro per liter. Dat is een stijging met 2,65 cent per liter.

Aanleiding voor de prijsstijging is het duurder worden van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten.