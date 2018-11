De prijs van diesel (B7) zakt morgen naar het laagste niveau sinds augustus. De maximumprijs voor een liter diesel bedraagt dan 1,5480 euro per liter, of een daling met 2,9 cent per liter. Dat blijkt uit een mededeling van de federale overheidsdienst Economie.

Aanleiding voor de prijsdaling is het goedkoper worden van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten.