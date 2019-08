Dierenrechtenactivisten nemen afscheid van varkens: “Vlees is moord”

Aan varkensslachthuis Debra-Meat in Tielt hebben woensdagochtend in alle vroegte zo’n dertigtal dierenrechtenactivisten een wake gehouden voor de varkens. Met muziek, kaarsjes, troostende woorden en strelingen namen ze symbolisch afscheid. “We geven hen voor de eerste keer in hun korte leven wat liefde”, aldus Clio van All For Animals en The Save Movement.

In samenspraak en met toestemming van het slachthuis en de politie zakten de actievoerders van Animal Rights, All For Animals en The Save Movement woensdagochtend al om 6u af naar het varkensslachthuis op de Wingensesteenweg in Tielt. Met rustige muziek, kaarsjes en spandoeken wachtten ze de vrachtwagens met varkens op. “Om een laatste groet te brengen, voor hen te zingen, een hand te geven, kortom een laatste afscheid”, aldus Clio F, een van de activisten. “Voor de dieren is het de laatste keer dat ze de zon zien en de buitenlucht ruiken. Met onze camera’s draaien we beelden om op sociale media te verspreiden. Op die manier hopen we mensen wakker te schudden en hen bewust te maken dat dieren hebben geleden voor dat pakje vlees in het warenhuis.” De slogans waren dan ook duidelijk: ‘Vlees is moord’, ‘Zolang er slachthuizen zijn, zullen er slagvelden zijn’, ‘Stop de slacht’,...

Rechtszaak

“Met de actie wilden we ook nog eens de aandacht vestigen op de rechtszaak die in november tegen het slachthuis zal plaatsvinden”, aldus Els Van Campenhout van Animal Rights. Dat is een gevolg van undercoverbeelden uit 2017 van Animal Rights die mishandeling van varkens in het slachthuis aan de kaak stelden. Voor de rechter moet het slachthuis zich verantwoorden voor inbreuken op het dierenwelzijn. Het zorgde er ook voor dat het slachthuis een tijdlang gesloten bleef en serieuze financiële gevolgen ondervond.

Toestemming

“Het is een moeilijke periode voor het slachthuis”, gaf CEO Thomas De Roover-De Brauwer toe. Hij gaf toestemming voor de actie en kwam zelf ook een kijkje nemen. “Iedereen heeft recht zijn mening op een respectvolle manier te uiten”, luidde het. “Na de crisis van 2017 besteden we nog meer aandacht aan dierenwelzijn. Ook wij zijn tegen dierenleed. Het slachthuis heeft geen enkel belang bij mishandeling van de dieren want dat heeft een nefaste invloed op de kwaliteit van het vlees. We kregen een tijdje bescherming tegen onze schuldeisers, maar ondertussen draaien we opnieuw groene cijfers en zijn we ons stilaan aan het herpakken.” “De vastgestelde inbreuken blijven onaanvaardbaar”, vindt Els Van Campenhout. “We hopen nog altijd dat de rechter het slachthuis sluit.” De actie verliep zonder incidenten.