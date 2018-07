Dierenbeul takelt kat toe met mes in Gent

In de Gentse Dampoort is een dierenbeul gruwelijk aan het werk geweest. Zoya, de twee maanden oude kat van Tamara (24) werd gisteren zwaar verminkt teruggevonden. Haar staart en oor is afgesneden, daarnaast waren er verscheidene messteken over heel haar lichaam. De dader is spoorloos.

“Het is vreselijk, ze is bijna 3 maanden oud. Een echt lief en aanhankelijk beestje”, zegt de 24-jarige Tamara in shock. “Als je die foto’s ziet, het is vreselijk. Ze is gewoon opengesneden.” Zoya was sinds vorige donderdag vermist. “We hebben haar nog een hele nacht lopen zoeken in de buurt van de Zonder-Naamstraat”, zegt Tamara.

(Meer onder de foto)

“We hadden ook een al bericht via sociale media in de hoop haar terug te vinden. Dinsdagmiddag kreeg ik ineens een berichtje van een iemand: “Ik heb uw katje gevonden.” Ik was in shock. Hij stuurde ook een video door van onze Zoya bij de dierenarts. Ze hadden haar gevonden in onze straat.” De dierenarts lichtte vervolgens kattenopvang de Poezenboot in. Volgens voorzitster Mieke Shuddinck was de kat er erg aan toe.

(Meer onder de foto)

Onmeetbaar

De gruwel die Zoya heeft moeten doorstaan is onmeetbaar. Haar staart en oor zijn afgesneden, haar lichaampje kreeg ook meerdere messteken te verduren. Ze werd door een Gentse dierenarts gered en erna naar de Poezenboot gebracht om haar verder te verzorgen.

(Meer onder de foto)

Tamara besloot dan ook om hetgeen haar Zoya overkwam online te delen, in de hoop de dader te vinden. “Zulke mensen mogen hier niet rondlopen, het is ziek. Ik heb er geen woorden voor. Hoe kan je zo’n lief beestje toetakelen?”

Wie informatie heeft of een tip kan geven over de dader kan dit altijd doen via het nummer 09 266 61 11 of mail meldpunt@politie.gent.be.