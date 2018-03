Dierenbeul aan het werk in natuurgebied

In het natuurgebied Haachts Broek is vorig weekend mogelijk een dierenbeul aan het werk geweest. Zo zijn er in het natuurpark in Haacht een vergiftigde vos en een doodgeschoten blauwe reiger gevonden.

Hans Marijns van Natuurpunt zegt dat het voorval aan het licht kwam nadat een alerte wandelaar melding had gemaakt van de overleden dieren. Natuurpunt Haacht vond de dieren en bracht ze naar het Vogelopvangcentrum Heusden-Zolder. Daar ontdekte een dierenarts dat de reiger doodgeschoten was: röntgenfoto’s toonden meerdere hagelbolletjes.

Ook de vos bleek niet aan een natuurlijke dood gestorven te zijn. Onderzoek bevestigt dat de vos vergiftigd is. Meestal worden bij dit soort vergiftiging gifeieren gebruikt. Dat zijn kippeneieren die worden ingespoten met gif. Ze hebben de bedoeling om vossen kraaien, roofvogels en zelfs (loslopende) honden te doden.

Beschermde diersoort

Natuurpunt heeft alles gemeld bij het Agentschap voor Natuur en Bos en bij de politie. Aangezien een blauwe reiger een beschermde diersoort is, waarop jacht ten allen tijde verboden is, en de vogel zich bevond in een erkend natuurreservaat, is dit een ernstige inbreuk op de jachtwetgeving en het soortenbesluit.

Blijf waakzaam

Bovendien is het belangrijk dat wandelaars bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen, want het is niet uitgesloten dat er zich nog gifeieren in het natuurpark bevinden. Om die reden worden honden best aan de leiband gehouden en moeten ouders van kleine kinderen oppassen. “Ik mag er niet aan denken wat er zou gebeuren als een kind zo’n ei zou vinden”, besluit Marijns.