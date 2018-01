Dieren in de war door grillige winter

De schommelende wintertemperaturen brengen de dieren die een winterslaap houden in de war. De padden, salamanders en egels ontwaken nu al in plaats van in maart of april. Ze vinden nu nog geen eten, waardoor ze ziek worden of sterven.

In het opvangcentrum voor wilde dieren in Merelbeke komen er opvallend veel zieke egels binnen. Dat heeft alles te maken met het grillige winterweer. “Hun conditie is helemaal anders. De stekels staan bijvoorbeeld niet scherp”, zegt Nick De Meulemeester van het opvangcentrum.

Vetreserves

De egels moeten eigenlijk vier maanden aan een stuk slapen. “Dan gaan ze hun energie sparen en moeten ze hun vetreserves niet aanspreken”, legt hij uit. Als ze al een paar keer ontwaken tijdens de winter, moeten ze die reserves wel gebruiken en zijn ze zwakker.

Niet alleen egels, maar ook kikkers, salamanders en padden zijn helemaal ontregeld door de klimaatsverandering. “Na zachte winters in het verleden, waren er zestig procent minder padden tijdens de paddenoverzet”, zegt Dominique Verbelen van Natuurpunt. Of het ook dit jaar die vaart zal lopen, is nog niet zeker, maar de afwisseling van extreme warmte en koude kan verwarrend zijn voor winterslapende dieren en amfibieën.

Vogels

Ook de vogels hebben het moeilijk met de grillen van de natuur. Het is deze winter al even zachter geweest en toen vonden ze iets makkelijker eten in de vrije natuur. “Nu komt er weer een koudere periode aan, dus het is belangrijk om te blijven voederen zodat ze de komende winterprik vlot doorkomen”, zegt Verbelen.