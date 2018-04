Dier aangereden: dit moet je doen

In de maand april en mei worden heel wat dieren het slachtoffer van een aanrijding. De dieren trekken er in deze periode massaal op uit om zich voort te planten. Maar hoe kan je als weggebruiker zo’n aanrijding vermijden of wat moet je doen als je een dier hebt aangereden? Natuurpunt legt uit.

“Heb je een aanrijding met wilde dieren niet kunnen vermijden, dan volg je de wettelijke voorschriften bij een ongeval en breng je eerst jezelf en eventuele andere inzittenden van de auto in veiligheid”, zegt Natuurpunt. “Bel een ziekenwagen (112) als er gewonde inzittenden zijn. Contacteer de politie en blijf ter plaatse tot de politie aangekomen is. Vul intussen het Europees aanrijdingsformulier in (en maak foto’s). In het geval je een omnium of mini-omniumverzekering hebt, wordt de schade bij aanrijding met wilde dieren gewoonlijk vergoed.”

Niet aanraken

"Raak gewonde of dode dieren niet aan en hou afstand, want gewonde dieren zullen zich instinctief proberen verdedigen", gaat Natuurpunt verder. "Contacteer een opvangcentrum voor wilde dieren (VOC) zodat zij de gewonde dieren kunnen vangen en verzorgen. De politie kan ook een speurhondenteam contacteren als het dier gewond weggelopen is. Meld de aanrijding ook via de website dierenonderdewielen.be, zodat dergelijke ongevallen in de toekomst vermeden kunnen worden.

Aanrijdingen voorkomen

Aanrijdingen gebeuren vooral bij schemering en op plaatsen waar wegen door bossen lopen. "Waar een driehoekig verkeersbord met een springend hert op geplaatst is, steken grote wilde dieren regelmatig de weg over. In april en mei is er een piek in het aantal aanrijdingen met reeën omdat jonge bokken verstoten worden en een eigen leefgebied moeten zoeken. In de schemering, in april en mei en in zulke regio’s is het erg belangrijk om snelheid te minderen en waakzaam te zijn", besluit Natuurpunt.