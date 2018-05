Dief in Luik dreigde aanslag te plegen

Een man uit Luik die werd tegengehouden omdat hij net een diefstal had gepleegd, heeft terroristische bedreigingen geuit. Dat heeft het Luikse parket vernomen. De man is intussen opgepakt.

De veertiger is tegengehouden aan de uitgang van de C&A-winkel in het centrum van Luik met vijf gestolen vesten. De buit had een waarde van 195 euro.

Op het moment dat de bewaking van de winkel hem tegenhield, uitte de verdachte bedreigingen. "Hij heeft beledigingen geuit en schreeuwde dat hij aanslagen zou plegen", aldus het parket van Luik.

De 47-jarige man is eerder al veroordeeld voor feiten van diefstal met geweld, diefstal, drugsfeiten en slagen en verwondingen.