Dieet: 8 uur eten, 16 uur water drinken

De vastenperiode is bijna halverwege, maar sommige mensen vasten het hele jaar door. Of tenminste: ze doen aan periodiek vasten, een dieet waarbij je acht uur per dag mag eten, en de rest van de dag niet. Dan zou je afvallen. Maar volgens experts is het moeilijk vol te houden en sommige mensen gaan er net meer door eten.

Arne Jaspers is zelf sportwetenschapper en doet nu al een half jaar aan periodiek vasten. Daarbij mag hij gedurende acht uur alles eten, de andere zestien uur drinkt hij alleen water.

Stabiele bloedsuikerspiegel

Volgens recent wetenschappelijk onderzoek zou ons lichaam door doorheen de dag te vasten een stabielere bloedsuikerspiegel hebben, waardoor je sneller vetten verbrandt. Experts hebben ook bedenkingen, het is moeilijk vol te houden waardoor veel mensen net meer gaan eten.