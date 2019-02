Deze week krijgen we eerste kleine lenteprik

Deze week wordt het geleidelijk droger, zachter en zonniger. Met temperaturen tot 13 graden van donderdag tot zaterdag kunnen we spreken van een welgekomen lenteprik.

Vanavond is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt. Hier en daar kan een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima schommelen tussen 1 graad op de Hoge Venen en 8 graden aan de kust.

Zon en opklaringen

Morgen zal een krachtig hogedrukgebied boven Frankrijk ons weer stabiliseren. Langs de noordelijke flank van dit hoog stroomt nog zeer vochtige zeelucht over onze streken. Het blijft droog, maar het KMI verwacht vrij veel wolken met tussendoor enkele opklaringen. De maxima schommelen tussen 3 graden op de Hoge Venen en 10 graden aan de kust.

Dinsdagavond en - nacht blijft het droog met nog steeds vrij veel bewolking, zeker in het noorden van het land. In het zuiden worden meer opklaringen verwacht. De minima liggen tussen 5 graden aan de kust en -2 in de Ardennen.

14 graden

Woensdag blijft het droog. Vooral over het noorden kunnen er nog lage wolken voorkomen. Elders worden de opklaringen breder met in de loop van de dag wel hoge wolkensluiers. We krijgen maxima van 3 of 4 graden in de Hoge Venen tot 9 graden in Vlaanderen. Het is rustig met een overwegend zwakke zuidelijke wind.

Van donderdag tot zaterdag bepaalt een hogedrukkern boven Polen gunstig ons weer. Het wordt dan overwegend zonnig en overdag ook zeer zacht met maxima van 8 of 9 graden in de Hoge Ardennen tot 12 of 13 graden in Laag- en Midden-België. Hier en daar kan het kwik vrijdag en zaterdag klimmen tot 14 graden. 's Nachts vriest het plaatselijk nog licht.

Ook zondag wordt het wellicht droog en vaak zonnig. Mogelijk verschijnen er wel meer hoge wolkenvelden. De maxima liggen tussen 9 en 13 graden. Mogelijk vergroot maandag de kans op wat regen, maar volgens de huidige prognoses blijft het meestal nog droog met maxima rond 12 graden.