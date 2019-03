Een varkensboer uit Tielt, in West Vlaanderen speelt sinds een tijdje muziek in zijn varkensstallen. Volgens de boer hebben de dieren daardoor minder last van stress en zijn ze ook vrolijker. Dat is beter voor iedereen, voor de dieren uiteraard. Maar ook voor de consument, want vlees van varkens die minder stress hebben gehad, smaakt beter.