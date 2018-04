Deze sticker redt je huisdier uit brand

Het Brussels gewest lanceert een sticker die de levens van huisdieren moet redden. Baasjes van huisdieren kunnen hem op het raam plakken om de hulpdiensten te verwittigen dat er huisdieren aanwezig zijn.

Brussels staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets (CD&V) en staatssecretaris voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp Cécile Jodogne (DéFI) hebben samen met de brandweer de Brusselse huisdierensticker voor noodgevallen voorgesteld. Vlaamse gemeentes introduceerden eerder de sticker. Nu kunnen ook de inwoners van het Brussels Gewest tonen aan de hulpdiensten of zij een huisdier in huis hebben.

Sticker op vensterraam

De sticker kan op een vensterraam aangebracht worden en moet meteen duidelijk maken welke dieren zich in het pand bevinden en mogelijk gered moeten worden.

Het Brussels Gewest telt vandaag ongeveer 160.000 katten en 80.000 honden. Daar moeten nog vele andere types huisdieren, zoals knaagdieren, maar ook de steeds populairdere reptielen en amfibieën bijgerekend worden.

Tweede prioriteit

"Bij een brand blijft de eerste prioriteit de mensen, daarna de dieren en daarna gaan we de branduitbreiding tegen", vertelt Frank Axelmans, sergeant-majoor van de Brusselse brandweer. "Bij kleinere interventies zoals voor wespennesten of bij interventies waar ambulancediensten, dokters of verplegend personeel tussenkomen, is het zeker een toegevoegde waarde om te weten of er bijvoorbeeld een grote hond in huis is."

De stickers zijn te verkrijgen bij de gemeentediensten of in de dierenspeciaalzaken. Er zijn er 30.000 ter beschikking, 15.000 in het Nederlands en 15.000 in het Frans. Nadien kunnen er bijbesteld worden.