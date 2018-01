Deze site wil je nog goedkoper laten reizen

De Belgische reismarkt telt sinds vandaag een nieuw boekingsplatform: MisterFly. Eind 2015 opgestart in Frankrijk, wil het online reisbureau het verschil maken met concurrenten als booking.com en cheaptickets.be door prijstransparantie en service bij het boeken van vliegtuigreizen en hotels, aangevuld met "exclusieve reispakketten". Dat zeiden oprichters Nicolas Brumelot en Carlos Da Silva bij de voorstelling van MisterFly BeLux in Steenokkerzeel, vlakbij de luchthaven van Zaventem.

MisterFly is een Franse start-up die een enorme groei kent. Het vierde vorig jaar de miljoenste passagier en zag de omzet meer dan verdubbelen tot 231 miljoen euro.

Aan ambitie ontbreekt het de oprichters niet: zij mikken op 1 miljard euro omzet in 2021 en willen op korte termijn actief worden in een achttal Europese landen. Eind november vorig jaar werd de website gelanceerd in Spanje, en vandaag was het de beurt aan België en Luxemburg. Nederland en Italië zitten in de pijplijn.

Waarom beter?

Wie naar misterfly.be surft, kan er zo goedkoop mogelijk vluchten of hotelkamers boeken, net als op concurrerende sites. Waarom zou je dan kiezen voor de nieuwe speler? "Voor onze prijstransparantie bijvoorbeeld", antwoordt Carlos Da Silva. "Op andere sites krijg je tarieven voorgeschoteld die niet overeenkomen met het finale prijskaartje, omdat er bijvoorbeeld nog betalings- of dossierkosten worden aangerekend. Wij tonen vanaf het begin de eindprijs."

"Meestal goedkoopste"

Da Silva gaat er prat op dat MisterFly meestal de goedkoopste is, of eenzelfde prijs kan bieden als andere spelers. De zoekmachine combineert bijvoorbeeld heen- en terugvluchten van verschillende maatschappijen. En bij hotelkamers "kunnen we dankzij onze uitgebreide databank van aanbieders vaak een lagere prijs vinden dan bijvoorbeeld booking.com". Ook de - betalende - opties om je vliegticket flexibel te maken of een annulatieverzekering ("annuleren zonder reden") te nemen, zijn volgens MisterFly onderscheidend. Behalve losse vluchten en hotels, biedt de nieuwe speler ook "exclusieve" pakketten (vlucht + hotel) aan.

Zonder budget voor marketing, blijft het afwachten of MisterFly net als in Frankrijk dankzij mond-tot-mondreclame kan uitgroeien tot een uitdager op de reismarkt.