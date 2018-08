Deze school zal geen regels hebben

Geen vast startuur, geen klassieke klassen en geen examens: in Balen gaat er in september een heel bijzondere lagere school open. De directrice van de school, Debbie Goudriaan, is 28 en was zelf ook leerkracht. Maar ze was teleurgesteld in het onderwijssysteem. Ze begint nu op zichzelf in een gerenoveerde hoeve.

In de school zal er gewerkt worden in kleine groepen. Klassen worden bovendien niet ingedeeld volgens leeftijd maar volgens niveau, en leerlingen mogen aankomen tot 10 uur ’s ochtends.

Er zijn al 69 inschrijvingen.