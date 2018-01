Deze schade heeft de storm aangericht

De storm heeft in Vlaanderen enkel voor kleine schade gezorgd. De brandweer van Vlaams-Brabant West kreeg al meer dan zeventig oproepen. Het gaat wel enkel om kleine schade zoals omgewaaide bomen. In Drogenbos is een boom omgevallen op een gascabine. In Zuid-West Limburg kreeg de brandweer al een zeventigtal oproepen, vooral voor weggewaaide dakpannen. Vanmorgen lag het treinverkeer tussen Mechelen en Leuven ook een tijdje stil door omgewaaide bomen op de sporen.

De brandweer van Vlaams-Brabant-West kreeg al een zeventigtal oproepen. "Het gaat vooral om omgevallen bomen op het wegdek en wateroverlast", zegt de brandweer. In Drogenbos is rond 6 uur een boom omgevallen op een gascabine, waardoor een gaslek ontstond. De brandweer had de situatie snel onder controle.

De gascabine lag vrij afgelegen en de wind waaide uit een gunstige richting, zodat er geen gevaar was voor de omgeving. Een evacuatie bleek onnodig. Gasdistributiemaatschappij Eandis kwam ter plaatse om het lek te herstellen. "We houden er rekening mee dat de interventies zich zullen opstapelen en dus hebben we extra personeel opgeroepen", aldus nog de brandweer.

Limburg In Zuid-West Limburg kregen ze vanmorgen al ongeveer zeventig oproepen. Het gaat dan vooral over weggewaaide dakpannen en takken. "De schade is het grootst tussen Borgloon en Tongeren. In Tongeren liggen elektriciteitskabels op de rijbaan en van de gevangenis van Tongeren is een koepel van het dak weggewaaid", zegt de brandweer van Zuid-West Limburg.

In Kortessem is een groot stuk van het dak van de manege gewaaid. Het gaat om een trainingsruimte, dus er waren geen paarden aanwezig. Daarbij is niemand gewond geraakt.

Problemen op het spoor Vanaf half zes vanmorgen reden er geen treinen tussen Mechelen en Leuven door omgewaaide bomen op de sporen in Boortmeerbeek. Het treinverkeer werd afgesloten in beide richtingen en NMBS legde vervangbussen in. Een tweetal uur later kon Infrabel de bomen verwijderen en werd het treinverkeer hervat.

Blijft heel winderig Het ergste van het stormweer is wel voorbij. "Vannacht zijn er rukwinden geweest van meer dan 100 kilometer per uur, in Zeebrugge zelfs 112 kilometer per uur. In Florennes in de Ardennen was het het ergst met rukwinden tot 126 kilometer per uur", zegt VTM-weerman David Dehenauw. "Er waren ook fikse buien die ook voor windstoten gezorgd hebben. We hebben het ergste gehad, maar de komende uren blijft het heel erg winderig met windkracht vijf tot zes aan zee. Er zijn nog altijd rukwinden van 70 tot 90 kilometer per uur.

Ook deze namiddag worden er nog problemen verwacht. "We krijgen zowel aan de kust als in Antwerpen hoog water. De staketsels aan de kust zullen niet toegankelijk zijn."