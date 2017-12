Deze namen waren het populairst in '17

Liam voor de jongens en Louise voor de meisjes. Deze twee namen waren het afgelopen jaar het meest in trek bij ouders die een kindje kregen in Vlaanderen. Dat blijkt uit een telling van Kind en Gezin.

De naam Liam stoot zo Lucas van de troon, de jongensnaam die in zowel 2016 als 2015 de lijst aanvoerde. Dit jaar staat de naam op de vierde plaats, hoewel de jongensnaam wel de officieuze aanvoerder blijft. Zo werden er 283 Lucas’jes geboren en kregen 112 kindjes de naam Lukas, wat het totaal toch op 395 brengt.

(Lees verder onder de grafiek)

Meisjesnamen De populairste voornaam voor meisjes is dit jaar Louise. Die voornaam voerde ook al in 2015 de lijst aan, vorig jaar stond Mila bovenaan.

(Lees verder onder de grafiek)

Geen BV-effect

Kind en Gezin merkt dit jaar trouwens geen zogenaamd BV-effect op. Zo werden er in 2017 bijvoorbeeld geen kindjes met de naam Nafi, Meghan of Ed geboren. Er was bijvoorbeeld ook geen opvallende stijging van de naam David door het succes van tennisspeler David Goffin.

Let wel: de telling is nog niet honderd procent volledig, aangezien er dit jaar nog drie dagen kinderen geboren kunnen worden in Vlaanderen. Zij kunnen nog een invloed uitoefenen op de finale rangorde.