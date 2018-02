Deze mythes helpen niet tegen de griep

De griep is in het land en dat zullen we geweten hebben. Buikpijn, suf gevoel, koorts, het is niet aangenaam om door de ziekte geveld te worden. Er circuleren dan ook elk jaar remedies tegen de griep, de ene al wat vreemder dan de andere. De volgende hulpmiddeltjes mogen dan wel wijdverspreid zijn, toch helpen ze niet.

Rauwe knoflook eten

Heel wat mensen geloven in de antibacteriële werking van knoflook en raden dan ook om aan om bij de eerste verschijnselen van een verkoudheid of een griep twee tenen knoflook te eten.

Dampen van kippensoep inademen

De stoom van de soep zou de verstopping van de longen en de neus kunnen tegengaan.

Leg een halve ui naast je bed

Slapen met een ui op het nachtkastje naast je bed zou ervoor zorgen dat je zonder verstopte neus moet wakker worden.

Gorgel eens met zeezout

Een zere keel? Dan moet je volgens dit middeltje een theelepel zout oplossen in een glas warm water en vier keer per dag gorgelen.

Oude volkse gebruiken

“Het zijn allemaal oude volkse gebruiken die afstammen uit een tijd dat mensen niet beter wisten, en zomaar wat probeerden”, zegt huisarts Luc De Munck aan VTM NIEUWS. “Deze middeltjes helpen niet, maar schaden zeker ook niet, dus het kan geen kwaad om ze te proberen. Het enige wat wel zijn nut heeft bewezen is het drinken van vlierbessensiroop bij een bronchitis. Een griep ziek je best uit, of nog beter: laat je vaccineren”, zegt De Munck

Geen antibiotica

Ook huisarts Karel De Crem gelooft niet in ‘grootmoeders middeltjes’. “De griep houdt meestal toch maar enkele dagen aan en dus kan je in alles geloven”, legt hij uit aan VTM NIEUWS. “Zo zou je antibiotica kunnen nemen voor enkele dagen en ook geloven dat die helpen, omdat je ineens af bent van je griep. Maar dat is dus absoluut niet waar. Griep is een virale ziekte en dus helpen antibiotica helemaal niet”, sluit De Crem nog af.