Deze kinderen spelen enkel 's nachts buiten

Wat doe je dezer dagen als je absoluut niet in de zon mag komen? Voor kinderen die met de zeldzame aandoening xeroderma pigmentosum kampen, was er deze week een speciaal vakantiekamp in Namen. Overdag werd er binnen gespeeld, na zonsondergang trokken de kinderen naar buiten.

Het kamp bood plaats aan 25 kinderen die met xeroderma pigmentosum kampen, ze mogen met andere woorden niet blootgesteld worden aan daglicht. Daarom spelen ze op kamp noodgedwongen binnen. De ramen van de lokalen zijn dan ook voorzien van een speciale filter die bijna alle uv-stralen tegenhoudt.

Overdag kunnen de jongeren enkel naar buiten met geschikte huidbescherming. De late avond is op dit kamp dan ook met voorsprong het drukste moment van de dag. De brandweer installeerde daarom ook lampen, zodat de kinderen toch voldoende zien tijdens het spelen.

Xeroderma pigmentosum is een uiterst zeldzame erfelijke aandoening. In deze vorm komt ze maar bij één op één miljoen voor.