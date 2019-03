Deze keren kreeg Vermassen iemand onverwachts vrij

Mehrnaz Didgar is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vijf jaar voor de moord op haar dochter Eline Pans (14). De jury hield dus rekening met verzachtende omstandigheden. De neurochirurge moet niet terug naar de gevangenis, maar moet zich wel laten opnemen in de psychiatrie. Haar advocaat Jef Vermassen kreeg zo zijn zin, en dat is niet voor het eerst.

In het verleden pleitte Vermassen meerdere keren voor de vrijlaten van een cliënt, en dat lukte in verschillende zaken. Zoals in deze drie.