Deze hond redde mensen onder het puin

Na de explosie in Antwerpen zijn een aantal mensen snel levend vanonder het puin gehaald, dankzij Ike, één van de speurhonden die speciaal zijn opgeleid om mensen te zoeken bij grote rampen.

Als de hulpdiensten alle zichtbare slachtoffers hebben gevonden, speuren zij naar slachtoffers onder het puin. Ike, een border collie van negen jaar oud is de reddingshond van de brandweer van Brecht en één van de drie honden die naar slachtoffers heeft gezocht.

Ike is daar speciaal voor opgeleid, twee jaar lang zelfs. Als de hulpdiensten na een ramp alle zichtbare slachtoffers gevonden hebben, speurt Ike of er nog overlevenden onder het puin liggen.

Ike hielp ook mee aan de reddingsactie na de aardbeving in Nepal, in 2015. Het is standaard dat bij grote rampen twee hondenteams ter plaatse komen.

Ike kan wel geen overleden slachtoffers opspeuren, daar zijn andere reddingshonden specifiek voor getraind.