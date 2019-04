Deze grondwetsvoorstellen keurde de Kamer vannacht goed

De Kamer heeft vorige nacht een lijst met zowat veertig voor herziening vatbare grondwetsartikelen goedgekeurd. We zetten de belangrijkste veranderingen die op til zijn even op een rij.

Btw-verlagingen op fietsen en digitale kranten

Op digitale kranten moet binnenkort geen btw meer worden betaald. En voor de aankoop van (elektrische) fietsen wordt de btw verlaagd van 21 naar 6 procent, als de Europese Commissie daarmee instemt. De Kamer heeft er in elk geval het licht voor op groen gezet. Het parlement keurde ook een fiscale aftrek voor rechtsbijstandsverzekeringen goed.

Meer mensen kunnen voorschot krijgen op achterstallig onderhoudsgeld

Gescheiden mensen die wachten op achterstallig onderhoudsgeld van hun ex-partner, kunnen onder bepaalde voorwaarden een voorschot krijgen van de overheid. De Kamer heeft het maximuminkomen om daarop recht te hebben opgetrokken. Om aanspraak te maken op een voorschot van de Dienst Alimentatievorderingen mag je maandelijks inkomen in plaats van 1.800 euro nu 2.200 euro zijn.

Gescheiden mensen kunnen zich als 'ongehuwd' registreren

Mensen die gescheiden zijn of weduwnaars/weduwes zijn, kunnen zich binnenkort bij de burgerlijke stand laten registreren als ongehuwd. De vermelding 'uit de echt gescheiden' wordt, volgens de indieners van het voorstel, vaak als stigmatiserend of pejoratief ervaren. De algemene regel wordt dat de burgerlijke staat niet meer vermeld staat op documenten. Hier kan de burger verzoeken de staat 'uit de echt gescheiden' te vervangen door 'ongehuwd'. Tenzij de term 'uit de echt gescheiden' voor de goede werking strikt noodzakelijk blijft.

Strengere regels rond kansspelen

Het aantal toegelaten "spelen met beperkte inzet" wordt beperkt tot twee, naast twee andere gewone kansspelen. Daarnaast mogen minderjarigen niet meer spelen op kansspeltoestellen op café. Elk toestel zal een e-ID-lezer krijgen om een leeftijdscontrole uit te voeren, ook toestellen van de Nationale Loterij. Op andere plaatsen kunnen de spelen met beperkte inzet enkel met toestemming van de gemeente worden geplaatst en zijn ze evenmin toegankelijk voor minderjarigen. De gemeenten hebben ook de mogelijkheid inbreuken vast te stellen bij cafés die een vergunning hebben om kansspelen aan te bieden en kunnen kansspeltoestellen en wedterminals verzegelen.

Het wetsontwerp breidt ook de toepassing uit van het 'excluded persons information system' (een soort zwarte lijst) naar de wedkantoren. Ze zullen dus niet meer toegankelijk zijn voor uitgesloten spelers en minderjarigen. Wedkantoren mogen ook niet gelegen zijn in de buurt van scholen, ziekenhuizen en plaatsen waar minderjarigen of verslaafden komen. De kansspelcommissie krijgt ook de mogelijkheid om bepaalde fraudegevoelige weddenschappen te verbieden. Dat slaat onder meer op live betting - wedden op wedstrijden terwijl ze bezig zijn.

Mail of sms geldig bewijs voor aankoop tot 3.500 euro

Wie zijn of haar goedkeuring voor een aan- of verkoop van meer dan 375 euro wil bewijzen, moet daar vandaag een schriftelijk akkoord voor kunnen voorleggen. In de realiteit worden heel wat kleinere transacties via digitale weg geregeld. Voortaan zal een mail of sms volstaan als bewijs voor alle transacties tot 3.500 euro.

Verplichte afronding bij cashbetalingen

Vanaf 1 december zullen handelaars cashbetalingen verplicht moeten afronden naar het dichtstbijzijnde getal van 5 eurocent. Sinds 2014 kregen handelaars daar al de mogelijkheid toe, maar het aantal ondernemingen dat afrondt, blijft voorlopig beperkt. Cashbetalingen worden binnenkort verplicht afgerond. Voor betalingen met de bankkaart is de afronding een vrijwillige keuze van de handelaars. De consument mag de stukjes van 1 of 2 cent wel blijven gebruiken voor zijn betalingen en de handelaar mag ze verder gebruiken als wisselgeld.

Kmo's die bedrijfsleider te weinig betalen niet langer beboet

Kmo's die hun bedrijfsleider onvoldoende betalen om van het verlaagde tarief uit de vennootschapsbelasting te kunnen genieten, worden voortaan niet extra bestraft. Bij de recente hervorming van de vennootschapsbelasting werd het "minimumloon" van de bedrijfsleider opgetrokken. Vroeger moest dat 36.000 euro bedragen, nu moet dat 45.000 euro zijn als het bedrijf in kwestie wil genieten van het verlaagde tarief van 20 procent. Wie een lagere verloning voorziet, krijgt momenteel een boete van 5 procent. Dat verandert, kmo's die niet aan de loonvereiste voldoen, krijgen binnenkort nog steeds geen verlaagd tarief, maar de boete verdwijnt wel.

Steunmechanisme voor gascentrales

De Kamer heeft het steunmechanisme goedgekeurd voor nieuwe gascentrales in ons land. Om de sluiting van de kernreactoren in 2025 op te vangen, heeft ons land nieuwe gascentrales nodig. Die zijn op zich niet rendabel, dus wordt al enkele jaren gewerkt aan een steunmechanisme (CRM) voor bedrijven die erin willen investeren. Het systeem werkt op basis van veilingen.

Alle fietsers tegelijk groen op kruispunten

Voetgangers en fietsers kunnen op bepaalde kruispunten tegelijk groen licht krijgen. Auto's, moto's en vrachtwagens staan dan in alle richtingen voor het rode licht. Het wetsvoorstel moet een antwoord bieden op de vraag van fietsers naar zogenaamde conflictvrije kruispunten. Kruispunten die met dit principe werken, worden uitgerust met verkeerslichten die pijltjes laten zien rond het fietssilhouet op die verkeerslichten.