Deze drugs zijn bij ons vaakst gebruikt

Brussel en Antwerpen staan in de top van steden met hoge cocaïneconcentraties in het afvalwater. Dat blijkt uit het Europees drugsrapport 2018, dat een inkijk biedt in de drugsproblematiek in Europa en de aanpak ervan. Cocaïne is dan ook de meest gebruikte illegale stimulerende drug in Europa. Daarnaast is cannabis de meest verspreide drug, met in Europa al erg jonge gebruikers.

Zo’n 5,1 procent van de Europeanen tussen vijftien en vierenzestig zou ooit al eens cocaïne gebruikt hebben. De drug zou in de Europese landen ook steeds gemakkelijker beschikbaar zijn. Dat blijkt onder meer uit het hoge aantal inbeslagnames in de EU en de verhoogde productie ervan in Latijns-Amerika. Ondanks een stabiele prijs, was de cocaïne het afgelopen jaar wel het zuiverste in de voorbije tien jaar.

Brussel en Antwerpen

Als gekeken wordt naar het aandeel van drugresten in het afvalwater, blijkt dat de hoogste concentraties cocaïne te vinden zijn in België (Brussel en Antwerpen), Nederland, Spanje en Groot-Brittannië. In Oost-Europese steden waren de concentraties over het algemeen veel lager.

Cannabis (wiet, hasj of marihuana)

Cocaïne is dan wel de meest gebruikte stimulerende drug, toch is cannabis de meest verspreide drug in Europa, met 17,2 miljoen jongvolwassen gebruikers in het afgelopen jaar. Eén procent van de Europese volwassenen gebruikt zelfs (bijna) dagelijks cannabis. Als iemand uit een willekeurige leeftijdsgroep een drug probeert, is dat meestal ook cannabis. De drug wordt dan gerookt en met tabak vermengd.

Jongeren gebruiken ook vaak al drugs op erg jonge leeftijd. Meer dan twintig procent van de vijftien- en zestienjarige jongens en meer dan vijftien procent van de meisjes in Europa heeft al ervaring met het gebruiken cannabis, dat aantal is een stuk hoger dan twintig jaar geleden.

Schadelijke gevolgen

Het gebruik van drugs draagt onmiskenbaar bij tot de mondiale ziektelast en wordt vaak geassocieerd met chronische en acute gezondheidsproblemen. Vooral opioïden zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de mortaliteit als gevolg van drugsgebruik. “Vanwege de grote variatie met betrekking tot de samenstelling en de zuiverheid van de stoffen op de markt, nemen de mogelijke schadelijke gevolgen voor gebruikers steeds toe”, klinkt het in het rapport.