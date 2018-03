Deze Belg is bij 300 rijksten ter wereld

Zakenman baron Albert Frère duikt de top 300 binnen van de allerrijkste mensen ter wereld. Hij heeft zo’n 4,6 miljard euro en staat daarmee op plaats 281 op de miljardairslijst van het tijdschrift Forbes. Veel lager staat nog Patoch Chodiev, een Oezbeekse Belg, vooral bekend van de Kazachgate. Hij heeft 1,7 miljard. Maar dat is klein bier in vergelijking met de fortuinen van de échte toppers.

De rijkste Belg, Baron Albert Frère, begon als staalindustrieel maar heeft vooral fortuin vergaard als topman van Groep Brussel Lambert, een investeringsmaatschappij. Hij heeft 4,6 miljard euro, daarmee staat hij op plaats 281 in de jaarlijkse miljardairslijst van zakenblad Forbes.

Op plaats 1157 een Oezbeekse Belg: Patokh Chodiev. De oliemagnaat dook in ons land nog op in de affaires rond Kazachgate. Hij bezit 1,7 miljard euro.

Top drie

Helemaal bovenaan de gekende namen. Met op plaats drie Warren Buffet, investeerder op Wall Street. Hij is goed voor 68 miljard euro. Op plaats twee, met 73 miljard euro, staat Bill Gates. De oprichter van Microsoft was zelf al dertien keer rijkste man ter wereld.

En dus moet iedereen opnieuw deze man laten voorgaan. Jeff Bezos, de oprichter van onlinewinkel Amazon is met maar liefst 90 miljard dollar de rijkste man ter wereld, net als vorig jaar. Hij zag zijn vermogen met 39 miljard toenemen, dat is de grootste toename in rijkdom ooit opgemeten.

Trump zakt

Ook opvallend de Amerikaanse president Donald J. Trump zakt met zijn vermogen van 2,5 miljard euro naar plaats 766. Dat is 222 plaatsen lager dan vorig jaar.