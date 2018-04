Deze BBQ-hapjes zie je deze zomer overal

Met het mooie lenteweer dat we dit weekend mogen verwachten, is het barbecueseizoen echt begonnen. Iedereen kan zonder twijfel snel enkele traditionele barbecueklassieker op tafel zetten, maar er is meer dan de aardappelen in schil en ribbetjes. Ken jij deze nieuwe, hippe BBQ-gerechten al?

De kans is groot dat barbecues deze zomer van start gaan met een soort BBQ-tapas, vertelt Pheline D’Hert van Barbecook. Een perfect aperitiefhapje zijn de ‘moink balls’. Je hebt er alleen rundsgehakt, ontbijtspek en cocktailprikkers voor nodig. De naam ‘moink’ komt dan ook van de geluiden die koeien en varkens maken: ‘muh’ en ‘oink’.

“Je maakt kleine balletjes van het gehakt en draait daar gerookt ontbijtspek rond”, legt D'Hert uit. “Dat maak je vast met cocktailprikkers. Dan gaan de balletjes de BBQ op en nadien kan je ze nog afwerken met een marinade.”

(Meer onder de foto)

Plukbrood

Een ander hip hapje is het ‘plukbrood’, ideaal om met je gasten de delen. Daarvoor koop je een ongesneden brood. Dat snijd je dan volgens een dambordpatroon, waardoor je er allerlei ingrediënten tussen kan stoppen voor het brood de barbecue op gaat. “Een van mijn favorieten is het plukbrood met brie, spek, look en basilicum.”

Maar er zijn natuurlijk nog oneindig veel andere mogelijkheden. Hieronder vind je alvast een van onze favoriete recepten. Let op, bij ieder plukbrood is het belangrijk dat de bodem heel blijft als je het brood kruiselings insnijdt.

Plukbrood met kaas en salami

(Lees verder onder de foto)

150 ml olijfolie

2 teentjes look

Een handvol verse bieslook

Een handvol verse peterselie

Een bakje champignons

Een stukje zachte Franse kaas (zoals Camembert of Pie d'Angloys)

Een stukje trappistenkaas (zoals Chimay)

Salami

Een stukje Parmezaanse kaas

Verse kruiden (tijmblaadjes, rozemarijn)

Schil de teentjes knoflook, pers ze uit boven de olijfolie en meng met de gehakte bieslook en peterselie. Snijd het brood kruiselings in en verdeel de kruidenolie over de inkepingen. Wikkel het brood daarna in aluminiumfolie en zet het even op de barbecue.

Reinig de champignons en snij ze in schijfjes. Bak ze goudbruin met wat peper en zout. Snij ook de kaas en salami in schijfjes.

Vul de inkepingen van het brood met de kaas, salami, champignons en kruiden. Rasp er Parmezaanse kaas overheen en laat het brood gratineren in de oven tot de kaas mooi gesmolten is. Nadien is het klaar om geplukt te worden.