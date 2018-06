Deze accessoires dragen fans Duivels

De Rode Duivels bezorgden ons gisteren een klinkende overwinning in Sotsji met 3-0 tegen Panama. De Belgische supporters gingen dan ook uit hun dak. Ze haalden alles uit de kast om er een overwinningsfeest van te maken.

Zo waren de meeste supporters gehuldigd in een T-shirt van de Rode Duivels, met bijpassende accessoires zoals een driekleurige zonnebril of een bloemenkrans. Ook de hoedjes en pruiken in de Belgische driekleur zijn populair. De Belgische vlag en de typische driekleurstift zijn ook dit jaar van de partij.

