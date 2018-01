Deze aandelen tipt Paul D'Hoore voor 2018

Gisteren kondigde onze financieel expert Paul D’Hoore in ‘De Grote Geldbarometer’ aan hoe hij in 2018 een bedrag van 10.000 euro zou investeren. Van dat bedrag gaat 5.442 euro naar aandelen. Maar in welke aandelen moet je dan precies je geld stoppen? Paul D’Hoore zocht naar de vijf beste beleggingen in aandelen die u in 2018 geld kunnen opbrengen.

AB InBev

De grootste brouwer ter wereld, AB InBev, staat op de eerste plaats van het aandelenlijstje van Paul D’Hoore. Het aandeel heeft er een mindere periode opzitten, maar verwacht wordt dat het weer zal aantrekken. Bij ons is AB InBev vooral bekend van bieren als Stella Artois, Jupiler en Leffe.





UCB

UCB (Union Chimique Belge) is een Belgische multinational in de geneesmiddelensector. U kan het bijvoorbeeld kennen als producent van het antiallergiemiddel Zyrtec. UCB staat op de tweede plaats van het aandelenlijstje van Paul D’Hoore.





Telenet

De Vlaamse telecomgigant staat op nummer drie van het aandelenlijstje. Telenet stort zich naast zijn klassieke internet-, tv- en telefonieactiviteiten ook al geruime tijd op de contentmarkt, met bijvoorbeeld een aandeel in De Vijver, de holding boven tv-zenders VIER en VIJF, en als aanbieder van heel wat sportwedstrijden op betaaltelevisie.





KBC

KBC is één van de grootbanken die we in België kennen. Het aandeel staat op de vierde plaats in het lijstje van aandelen die in 2018 winst kunnen opleveren.





Ontex

Ontex is de grootst Europese producent van luiers, maandverbanden en incontinentieluiers. Het bedrijf heeft een hoofdkantoor en grote vestigingen op verschillende plaatsen in Oost-Vlaanderen. Sinds 2016, minder dan twee jaar na de beursintroductie, is Ontex ook opgenomen in de Bel20.

'De Grote Geldbarometer' wordt samengesteld op basis van de typeportefeuilles van deze financiële instellingen: KBC, ING, Belfius, Argenta, Degroof Petercam, ABN AMRO.

