Dertigtal Vlaamse bruggen worden opgevolgd

In Vlaanderen staat een dertigtal bruggen onder extra toezicht omdat ze sporen vertonen van betonrot, roest, insijpelend water of zuurschade. Maar volgens experts valt een Genua-scenario niet te vrezen. Dat schrijven verschillende kranten.

De dodentol na de brugramp in Genua staat al op 42. Het drama in Italië heeft de Vlaamse overheid niet verontrust: de toestand van onze bruggen is niet zorgwekkend. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft er 2.618 in beheer, waarvan er 28 bruggen op de lijst staan van zogenaamde 'prioritaire kunstwerken'. Dat is de misleidende verzamelnaam voor bruggen, tunnels en duikers met een overspanning van meer dan vijf meter.

Vijf daarvan - allemaal in het Gentse, rond de snelwegen E40 en E17 - staan zelfs al sinds 1997 op die lijst. "Maar het betekent niet dat er een veiligheidsrisico is", zegt Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). "Wel dat er verhoogde waakzaamheid is geboden en dat er structurele ingrepen nodig zijn."

Een ramp zoals die in Italië is bij ons zo goed als ondenkbaar, zegt Guido De Roeck, professor emeritus burgerlijke bouwkunde van de KU Leuven. Zijn hypothese is dat een van de kabels van de Morandi-brug het heeft begeven.

Viaducten

Bekende viaducten in ons land, zoals in Vilvoorde en Gentbrugge, worden niet gedragen door kabels aan pylonen. De overspanningen zijn kort en het wegdek rust op betonnen pijlers. Helemaal risicoloos is dat niet. In Gentbrugge vallen geregeld brokstukken naar beneden. "Dat komt doordat de wapening in het beton gaat roesten", zegt De Roeck. "Maar een brug zal daardoor niet plots bezwijken. Bovendien worden onze bruggen grondig geïnspecteerd en waar nodig hersteld."