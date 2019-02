Derde verdachte bankroof Antwerpen aangehouden door onderzoeksrechter

De derde verdachte die opgepakt werd in het kader van de spectaculaire bankkraak bij BNP Paribas Fortis aan de Belgiëlei in Antwerpen, is vrijdag door de onderzoeksrechter aangehouden. Dat meldt het Antwerpse parket.

Het gaat om een 45-jarige Georgiër. Eerder werden al twee mannen van Georgische origine aangehouden. De raadkamer zal zich volgende week over het dossier tegen de derde verdachte buigen en beslissen of hij in de cel moet blijven.

Vrijdagochtend besliste de raadkamer nog om de eerste verdachte, een 27-jarige, vrij te laten. Volgens zijn advocaat zouden er onvoldoende aanwijzingen van schuld zijn.

Het parket stak wel voorlopig een stokje voor de vrijlating door in beroep te gaan. De tweede verdachte, een 28-jarige, moet net als de derde nog voor de raadkamer verschijnen.

De bankkraak kwam zondagmiddag aan het licht en werd uitgevoerd door middel van het graven van twee tunnels, om vanuit een nabijgelegen pand via de riolering tot in de kluizenzaal te geraken. Er werd een beperkt aantal kluizen opengebroken, maar de omvang van de buit is niet bekend.

Het parket heeft zich nog niet uitgesproken over de precieze rol die elk van de verdachten in het verhaal zou hebben gespeeld.

