Derde dag op rij code oranje

De dag begint nog wel mooi, maar net als de voorbije dagen hangt er nadien onweer in de lucht, met lokaal veel neerslag en kans op wateroverlast. Het KMI verwacht dat de onweersbuien in het begin van de namiddag vanuit het zuidoosten het land zullen intrekken, en waarschuwt met een code oranje.

In Vlaanderen geldt de waarschuwing vanaf 15.00 uur in Limburg en Vlaams-Brabant. Nadien is ze ook van kracht in Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen. Tegen de nacht zouden de onweders wegdrijven.

Code oranje betekent dat er "verspreid kans is op hevig onweer met mogelijk overlast op meerdere plaatsen". Het KMI waarschuwt voor intense regenval, hagelbuien en/of blikseminslagen, die vrij grote schade kunnen veroorzaken. Er is ook kans op wateroverlast. "Wees op uw hoede en begeef u zo weinig mogelijk in het wegverkeer", raadt het weerinstituut aan.

Mooi begin

De dag begint nog wel mooi, met op de meeste plaatsen droog weer met zonnige periodes. De temperaturen stijgen tot 19 graden in Hoog-België, tot 20 graden aan zee en tot 25 graden in het binnenland. De wind waait meestal zwak tot soms matig uit het oostnoordoosten, ruimend naar het oosten tot het zuidoosten.

De buienactiviteit neemt volgende nacht af en maakt plaats voor brede opklaringen. Maar er kan wel mist ontstaan. De temperatuur daalt tot 12 graden.

Na het optrekken van het ochtendgrijs krijgen we morgen een mooie dag met veel zonneschijn. In de loop van de namiddag stijgt de kans op buien, maar die zijn minder actief en frequent dan de voorgaande dagen. De kans op onweer is ook eerder klein. Aan zee en in de Hoge Venen blijft het kwik steken in de buurt van 22 graden. Op andere plaatsen klimt het tot 27 graden.

Zonnige weekend

Tijdens het weekend krijgen we mooi weer met veel zon en temperaturen die op veel plaatsen voorbij 25 graden gaan. 's Avonds is een lokaal warmteonweer niet uitgesloten. Aan zee zorgt een zeebries voor wat verkoeling.

De eerste helft van volgende week blijft het zomers warm met meer dan 25 graden in het centrum, maar we moeten dan opnieuw elke dag rekening houden met buien en onweders.

