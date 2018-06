Demir boos om Turkse lessen in Gent

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) is boos over een initiatief in Gent waarbij leerlingen naschoolse lessen Turks krijgen. Dat schrijven de kranten van Mediahuis.

Het gaat om lessen Turks die een vijftigtal Gents-Turkse kleuters en lagereschoolkinderen het voorbije schooljaar heeft gekregen in stadsscholen. De leraren zijn naar hier gedetacheerd door de Turkse overheid die alle kosten draagt. Gent stelt alleen de klaslokalen ter beschikking.

"Hoe naïef en onwetend kun je zijn?", zegt Demir. "Wat Gent hier faciliteert, is gesubsidieerde anti-integratie. Is er iemand die gelooft dat het de Turkse overheid te doen is om een betere integratie van Turken in Vlaanderen?"

"Geen politiek aan te pas"

Volgens de Gentse schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) komt er geen politiek aan te pas. "Het gaat niet over ideologie of reclame voor het Turkse regime", zegt ze. "Dat staat zo in het reglement, en we zouden optreden als het gebeurt."

Decruynaere benadrukt dat het om een initiatief van een groep ouders gaat. "Zij vonden dat hun kinderen te weinig kennis hadden van hun moedertaal. Het Nederlands blijft prioriteit nummer één op school."