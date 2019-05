Delphine Boël poseert, maar niet voor haar vader

Delphine Boël is in het land voor een fotoshoot van de glamourfotograaf Henk Van Cauwenbergh, in het West-Vlaamse Damme. Daarmee is ze voor het eerst in het openbaar na de nieuwe ontwikkelingen in de rechtszaak tegen koning Albert. Die moet een dwangsom betalen als hij geen DNA-staal afstaat.

Over de rechtszaak zelf wou Boël geen woord kwijt. Over de fotoshoot daarentegen vertelde ze des te meer. Boël komt op de cover te staan van Van Cauwenberghs nieuwe boek ‘Mon Plat Pays’.

“Hij fotografeert me niet alleen, ik zal op de foto mijn hemd beschilderen. Het is zoals een doek, daarom draag ik wit”, vertelt Boël.