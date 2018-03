Delhaize waarschuwt: lactose in lactosevrije melk

De warenhuizengroep Delhaize waarschuwt dat bij controle is gebleken dat er aanwezigheid van lactose is vastgesteld in de 1 liter brikverpakking van 'Lactosevrije Halfvolle Melk Delhaize'. Het gaat om een "licht grotere hoeveelheid dan het toegelaten gehalte". Het enige betrokken lot werd reeds uit de rekken gehaald.

Delhaize heeft in samenspraak met het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) beslist om de consumenten die deze producten in hun bezit hebben hiervan te informeren via de pers. Het gaat om Delhaize Lactosevrije Halfvolle Melk met streepjescode 5400119512008, ten minste houdbaar tot 15/06/2018 en met lotnummer 350013 die sinds 29 januari werd verkocht.

De consumptie van dit product kan ongemakken veroorzaken voor lactose-intolerante personen die zeer gevoelig voor lactose zijn, maar vormt geen enkel gevaar voor de volksgezondheid. Indien je lactose-intolerant bent, nuttig het product niet en breng het terug naar je Delhaize-winkel. Deze goederen worden terugbetaald.