Delhaize reageert op kritiek op legoblokjesactie

Speciaal voor de kinderen geeft Delhaize in al haar winkels sinds donderdag bij een aankoop van 20 euro een zakje met een spaarzegel, stickers en een plastic legoblokje. De bedoeling is om meerdere te verzamelen om dan Lego-gewijs een winkel te bouwen. De Legoblokjes zijn verpakt in een een plastic bakje, dat in een plastic zakje zit. Zoveel plastic voor een legoblokje ligt gevoelig in tijden waarin wordt opgeroepen om de ecologische voetafdruk zoveel mogelijk te verkleinen. De warenhuisketen kondigt maatregelen aan.