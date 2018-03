Delhaize én Veviba naar de rechtbank

Zowel supermarkt Delhaize als vleesbedrijf Veviba zijn in de nasleep van het vleesschandaal bij de slachthuisgroep naar de rechtbank gestapt. Dat schrijft L'Echo vandaag.

Na het schandaal bij Veviba, kondigde Delhaize aan de samenwerking te stoppen met de slachthuizen van de groep in Bastenaken, Adriaens in Zottegem, Lanciers in Rochefort en Verbist in Izegem. En dat na 42 jaar.

Delhaize stapte ook naar de rechtbank om een vergoeding te bekomen voor de schade aangericht door het vleesschandaal bij Veviba. De slachthuizen gaan nu in de tegenaanval en willen een schadevergoeding voor onrechtmatige contractbreuk in de samenwerking met Delhaize.

Verbist reageert

"Ik bén geen deugniet of bedrieger. We doen hier de beste beesten van heel België dood voor Delhaize en Colruyt. Ze weten dat, want ze komen in onze slachthuizen verdorie zélf de beste runderen uitkiezen én afstempelen", reageert Louis Verbist, de topman van de slachthuisgroep.

Lees ook: