In Gent is een deel van het stadscentrum, waaronder de Veldstraat, afgesloten na melding van hevige gasgeur. Politie en brandweer zijn ter plaatse, bewoners worden geëvacueerd. Het openbaar vervoer mag er niet passeren. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS.

De Ajuinlei, Veldstraat en Predikherenlei zijn afgesloten. De bewoners van de betrokken straten worden geëvacueerd en overgebracht naar politiecommissariaat. Over de oorzaak van de gasgeur is nog niets bekend.