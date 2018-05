Deed andere moord stoppen doorslaan bij Herman?

Benjamin Herman heeft vóór zijn aanslag in Luik, nog een man vermoord in Marche-en-Famenne. Dat bevestigt minister van Binnenlandse Zaken Jan jambon (N-VA) aan de Franstalige zender RTL. In de nacht van maandag op dinsdag schoot Herman zijn ex-medegevangene Michael Wilmet dood.

Het parket van Aarlen heeft een onderzoek geopend naar de de dood van Wilmet, en beschouwt Herman als de hoofdverdachte. Het federaal parket voert daarnaast het onderzoek naar de aanslag in Luik, en is op de hoogte van de bevindingen van het Aarlens parket.

Gisteren sloot de politie niet uit dat de moord gepleegd zou zijn door Herman, maar Jambon bevestigt nu dat het gerecht dat nu als zeer waarschijnlijk beschouwd. Wilmet werd gisterenochtend aangetroffen met een kogel in het hoofd. Er wordt nu onderzocht of die moord zijn moordtocht later op de dag in Luik zou kunnen hebben beïnvloed.

Het is alleszins een piste die wordt onderzocht, zegt Jambon. "Als hij die moord pleegde, had hij geen vooruitzichten meer in de maatschappij." Daarnaast wordt ook nog onderzocht of Herman op het moment van de feiten onder de invloed zou zijn geweest van drugs.

