December wordt ‘somberste maand ooit’

We zijn goed op weg om het meest trieste weerrecord ooit te halen. Deze maand scheen de zon minder dan ooit, tot vandaag kregen we amper 4u54 zonlicht te verwerken. Dat is bijna negen keer minder dan een gemiddelde maand december met 45u08. De kans is heel klein dat het record uit 1934, toen er iets minder dan tien uur zonlicht was, zal standhouden, want de voorspellingen voor meer zonlicht zien er somber uit.

Gisteren was de dag, vannacht de langste nacht wat betekent dat we vanaf nu de stap richting zomer hebben gezet. Maar dat wil niet zeggen dat we plots een overvloed aan zonlicht gaan krijgen. De komende dagen blijven somber, zo vertelt ook VTM-weervrouw Jill Peeters. “Op de teller van het KMI in Ukkel staat er nu 4u54min zonneschijn, terwijl we normaal toch wel recht hebben op 45u08min”, klinkt het.

Meer zon aan zee

“Ik denk dat we met moeite daar nog een één of twee uren zullen bijkrijgen, tussen Kerst en Nieuwjaar. Zoals de kaarten nu liggen, halen we dus het meest trieste weerrecord ooit in ons land.” Aan de kust was er wat meer zon dan in het binnenland, maar de metingen in Ukkel gelden als gemiddelde voor België

December 1934 was tot dit jaar de somberste ooit maar ook de warmste decembermaand ooit, met 7,5°. Dat record zal dit jaar niet sneuvelen. “De weerkundige uitleg achter deze sombere maand is duidelijk: we zaten aanhoudend in de aanvoer van veel te zachte, vochtige lucht”, zegt Peeters nog.

Weinig beweging in het weer

“Dat werd gecombineerd met een hogedrukgebied dat aanhoudend het weer bepaalde over onze regio. Dit zorgde ervoor dat er weinig of geen beweging kwam in het weer, en dat we doorgaans in die lage wolken mist bleven zitten. Bovendien is de zon nu op haar zwakst en kon ze er zich geen weg doorheen branden.”