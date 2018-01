De wolf is na 100 jaar terug in Vlaanderen

Voor het eerst kunnen we met zekerheid zeggen dat er opnieuw een wolf is opgedoken in Vlaanderen. Een wolf die uitgerust is met een halsbandzender en gevolgd wordt door een Duitse wetenschapper, stak tien dagen geleden de grens met ons land over. Dat bevestigt Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) aan Het Laatste Nieuws.

Het dier kreeg in oktober 2016 een gps-zender van de universiteit van het Duitse Dresden, zodat het op de voet kon worden gevolgd. Een jaar lang bleef het in de noordelijke deelstaat Mecklenburg-Vorpommern leven, maar met kerst had Naya - want die naam kreeg ze - er blijkbaar genoeg van en trok ze richting Nederland.

Op 2 januari stak ze de grens met ons land over. De voorbije dagen verbleef de wolf in Beringen en in de buurt van het militaire domein in Leopoldsburg. Het dier heeft ruim 500 kilometer afgelegd in tien dagen tijd, wat een normale afstand is voor wolven.

Al in Nederland

In Nederland werden vorig jaar al meermaals wolven gesignaleerd. Zo werd in maart een wolf doodgereden in Hoogeveen, in het noorden van Nederland. In augustus beet een wolf in Groningen twee schapen dood en in oktober werd het dier ook gesignaleerd in het natuurreservaat Veluwe. Ook in Duitsland en Frankrijk werden al wolven gezien.

De natuurvereniging Landschap vzw zei naar aanleiding van de wolven in Nederland al dat het slechts een kwestie van tijd was vooraleer de wolf ook in België opnieuw zijn intrede zou maken. Volgens de vzw moeten we alvast niet bang zijn voor de dieren, aangezien ze zelden in gebieden komen waar mensen wonen.