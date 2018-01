De Wever zegt sorry aan slachtoffer explosie

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) biedt zijn excuses aan bij de partner van het dodelijke slachtoffer van de explosie in zijn stad. Die liet in een open brief weten dat hij niet tevreden was over de hulp. “Slachtofferhulp had nabijer moeten zijn”, zegt De Wever aan VTM NIEUWS. “Ik verontschuldig mij als die man nadelige gevolgen heeft ondervonden van de fout.”

De partner van het Belgische slachtoffer (39) van de ontploffing op de Antwerpse Paardenmarkt heeft deze week een open brief geschreven, gericht aan onder meer burgemeester Bart De wever. Na de explosie werd de man naar eigen zeggen "fantastisch" opgevangen door de hulpdiensten, maar nadien ging de hulp bergaf. Dat zijn partner effectief overleden was, moest hij vernemen via de pers. "Dat is totaal respectloos en schandalig."

Zowat alle nieuwsmedia brachten het nieuws nadat de politie vanuit haar officiële account een tweet had verstuurd over de overleden slachtoffers. Dat deed niet enkel HLN - dat in de open brief genoemd werd - maar ook alle andere Vlaamse nieuwssites.

“De man was in handen van familie. Slachtofferhulp had nabijer moeten zijn, maar ging ervan uit dat de familie hem zou opvangen”, reageert De Wever aan VTM NIEUWS. “Dat is wellicht een fout geweest en ik verontschuldig mij als die man daar nadelige gevolgen van ondervonden heeft. Daar heb ik alle begrip voor.”

De Wever heeft de brief ontvangen en zegt ook een antwoord gestuurd te hebben. “Ik heb de man ook uitgenodigd voor een gesprek, als hij daar behoefte aan heeft”, klinkt het bij de burgemeester. “We hebben de analyse gemaakt van wat er die nacht precies is gebeurd en hoe de slachtoffers zijn bejegend. Dit is pijnlijk.”

De Wever wijst ook naar de media. “De media hebben daar ook hun verantwoordelijkheid in. Wij ook als stad. We gaan zeker lessen trekken hieruit”, zegt hij.

