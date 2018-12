De Wever vraagt onthouding bij stemming in Marrakech

Partijvoorzitter Bart De Wever (N-VA) vraagt een onthouding bij de stemming over het migratiepact van de Verenigde Naties, nu maandag in Marrakech. “Naar mijn kiezers toe kan ik dit niet verantwoorden. We vragen geen tegenstem, maar een onthouding”, zegt De Wever aan VTM NIEUWS.

De Wever bevestigt nogmaals dat het niet zijn bedoeling is om de stekker uit de regering te trekken. “Ik hoop dat deze regering kan verdergaan”, klinkt het.

De laatste weken is er al heel wat te doen binnen de regering rond het VN-migratiepact. N-VA weigert het pact goed te keuren. Aanvankelijk had de partij nochtans geen bezwaar. “Ik weet dat we te laat de rode kaart getrokken hebben. Daarom vraag ik ook geen tegenstem, maar een onthouding. Dan zijn we niet gebonden aan het pact”, zegt de Wever.

Vanmiddag staat er om 16 uur een speciale ministerraad op het programma waarin er nogmaals onderhandeld zal worden over het pact. Nu maandag moet premier Michel namelijk naar Marrakech om het dossier al dan niet goed te keuren.