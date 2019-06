De Wever vat tweede ronde Vlaamse formatie aan

N-VA-voorzitter Bart De Wever vat vandaag de tweede gespreksronde aan voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering. Vlaams Belang komt als eerste op bezoek. Ook op de andere niveaus lopen de gesprekken voort.

Na een eerste consultatieronde vatten De Wever en zijn team een tweede reeks gesprekken aan. Daarin mag het al meer over de inhoud gaan. Wie er in de tweede ronde niet meer bij is, is PVDA. Ditmaal lijkt de N-VA-voorzitter van groot naar klein te willen gaan. Het is alleszins Vlaams Belang dat dinsdagochtend als eerste op de koffie mag.

De enige andere partij die bevestigt dat ze een uitnodiging in de bus kreeg, is sp.a. De andere partijen blijven discreet. Ook over de plaats waar de gesprekken plaatsvinden, hullen de onderhandelaars zich in stilzwijgen.

Dezelfde discretie geldt op het federale niveau, waar informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte donderdag weer op het paleis worden verwacht om verslag uit te brengen van hun missie. In Brussel ontvangen PS-kopstukken Laurette Onkelinx en Rudi Vervoort de vertegenwoordigers van PVDA en het cdH.

In het zuiden van het land overleggen PS-voorzitter Elio Di Rupo en voormalig minister-president Paul Magnette dinsdagmorgen in Namen met de vakbonden. Na de middag trekken ze naar Brussel. Daar hebben ze in het parlement van de Franse gemeenschap een onderhoud met DéFI-voorzitter Olivier Maingain met het oog op de vorming van een regering in de Franse gemeenschap.