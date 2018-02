De Wever: "Criminele clans scherp in beeld"

“We beginnen de laatste jaren scherp in beeld te krijgen wie de criminele clans zijn.” Daarmee reageert Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) aan VTM NIEUWS op het nieuws dat het criminele milieu in Borgerhout een groot deel van de lokale winkels in handen heeft.

De stad liet een rapport opmaken, omdat ze een beeld wil krijgen van waar het geld van de clans naar boven komt en waar ze ook in de reguliere economie opduiken. Uit het rapport blijkt dat de criminele economie in sommige wijken zelfs groter is dan de legale economie.

“Er is een concentratie van malafide handelszaken waar we heel sterke vermoedens hebben dat er achter de gevel eigenlijk andere activiteiten plaatsvinden”, zegt De Wever. Het gaat dan om winkels die eigenlijk een dekmantel zijn voor bijvoorbeeld drugshandel of het witwassen van geld.

Perspectief op snel geld

De burgemeester maakt zich zorgen over de jongeren die er opgroeien en die er perspectief krijgen op een alternatieve, criminele levenswandel die hen snel veel geld oplevert. “Ze zien dat je daar veel te lang ongemoeid mee weg komt, dat je daar maatschappelijk aanzien en een mooie auto mee kan verwerven. Daar moeten we echt een einde aan proberen te maken”, zegt De Wever.

Daarvoor is een speciale onderzoekscel opgericht. “Het is een multidisciplinair team met leden van de lokale recherche en de federale gerechtelijke politie”, legt de burgemeester uit. Ze kunnen ook beroep doen op sociale en fiscale inspecteurs.

Scherp voor Van Besien

Het kabinet van de Antwerpse burgemeester reageert ook scherp op de reactie van Groen-politicus Wouter Van Besien op het nieuws. Hij zei dat De Wever gefaald heeft op vlak van structurele bestrijding van criminaliteit.

"Deze problematiek is ons bekend vanaf dag één en het is een goede zaak dat we ook eindelijk een regering hebben die met Stroomplan een structurele aanpak voorstaat van criminele netwerken en malafide handel", reageert het kabinet van de burgemeester daarop. "Over die criminele handel heeft meneer Van Besien alvast nog nooit een vraag gesteld in de gemeenteraad, dus zijn geloofwaardigheid is dan ook nihil", klinkt verder.